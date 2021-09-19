فواز عوانة.. تخصص في «الوقت القاتل»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جاء هدف فواز عوانة في الدقيقة 96 في مرمى الظفرة بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار)، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والذي أهدى بني ياس ثلاث نقاط غالية وأول انتصار في الدوري الموسم الحالي ليعيد سيناريو أهداف نجم السماوي في الأوقات القاتلة.

ورغم قلة أهداف فواز عوانة خلال مسيرته مع بني ياس إلا أن غالبيتها تعد أهدافاً مؤثرة وحاسمة، وجاء معظمها في الدقائق الأخيرة وبطريقة درامية وجدلية.

وأحرز عوانة مع بني ياس 21 هدفاً خلال مسيرته في المسابقات المحلية، منها 11 هدفاً في دوري المحترفين، و3 أهداف في كأس المحترفين، و7 في دوري الرديف.

وكان عوانة خطف الفوز لبني ياس بالهدف الثالث في شباك النصر في الجولة 20 من الموسم الماضي بعدما أحرز هدفاً في الدقيقة 92 منح الفريق ثلاث نقاط في غاية الأهمية خلال صراعه على المنافسة على اللقب.

وفي موسم 2015 - 2016 سجل الهدف الثالث لفريقه في مباراة الإمارات في الدقيقة 95 ضمن الجولة الخامسة في المباراة التي انتهت لمصلحة بني ياس بثلاثية نظيفة.

وفي الموسم نفسه نجح في تسجيل هدف التعادل في مرمى العين في الجولة الثامنة ليخطف نقطة التعادل لبني ياس.

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