شباب الأهلي يفوز على الشارقة في أجمل مباريات الجولة الرابعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير - سالم خميس

حقق شباب الأهلي فوزاً غالياً على الشارقة 4-3 في مباراة مثيرة وقوية وجميلة مساء اليوم، في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ووصل شباب الأهلي إلى 10 نقاط، وصعد إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد الشارقة عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من مهدي قائدي هدفين في الدقيقتين 48 و4 من الوقت بدل الضائع، وايغور جيسوس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وسالم سلطان مدافع الشارقة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80، بينما أحرز أهداف الشارقة كل من بيرنارد في الدقيقة 1، وكايو في الدقيقة 58، ومالانغو في الدقيقة 66.

وتلقى شباب الأهلي صدمة مبكرة وسريعة بالدقيقة الأولى، بهدف سجله بيرنارد، بـ"الكعب" في الثانية 40، بعد كرة عرضية وصلته وسط غياب تركيز من مدافعي "فرسان دبي".

وأبعد عبد العزيز هيكل، كرة سددها مالانغو واصطدمت بجسد حارس شباب الأهلي حسن حمزة، قبل أن تتخطى خط المرمى في الدقيقة 3، ليبدأ مدرب شباب الأهلي مهدي علي، في الحديث مبكراً مع لاعبيه.

وأجرى الشارقة تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 19، بخروج ماركوس ميلوني للإصابة، ونزول علي الظنحاني، ومرر بيرنارد كرة سحرية إلى مالانغو، ليواجه حارس شباب الأهلي، وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر بالدقيقة 42.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، مرر محمد جمعة، الكرة إلى البديل مهدي قائدي، والذي استلم الكرة، وخدع دفاع الشارقة والحارس، وسدد الكرة في الشباك محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 48.

ونظم الشارقة هجمة سريعة، وسدد كايو كرة مفاجئة وخادعة من خارج منطقة الجزاء محرزاً هدف ثاني لفريقه في الدقيقة 58، وارتفع بعدها رتم الأداء من الفريقين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد عرقلة لاعبه وليد عباس من الظنحاني، وسددها ايجور جيسوس، مدركاً التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وأخطأ حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، في إبعاد كرة سهلة من منطقة الجزاء، ليخطفها مالانغو، ويسددها في الشباك، ليتقدم الشارقة مرة ثالثة في الدقيقة 66.

وأدرك شباب الأهلي التعادل للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة بنيران صديقة، وبرأسية من سالم سلطان مدافع الشارقة، في الدقيقة 80، بعد عرضية ساقطة من مهدي قائدي، داخل منطقة جزاء الشارقة، وفي الوقت بدل الضائع، قدم قائدي فاصل مهاري جميل، وأحرز الهدف الرابع، واقتنص لفريقه 3 نقاط غاية في الأهمية.

وطرد عبد الله غانم، مدافع الشارقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لاشتباك بدون كرة مع ايغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي.

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