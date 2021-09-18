الوصل والوحدة يتعادلان في زعبيل

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير -غلام كاركر

تعادل الوصل والوحدة 1-1، على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك، ورفع الوصل رصيده إلى 5 نقاط، وظل في المركز الثامن، ووصل الوحدة إلى 6 نقاط، وظل في المركز السادس.

ولم تتأخر الإثارة عن الحضور في اللقاء، ليمرر ويليام بوتكير الكرة إلى راميرو بينتي، ومنها عرضية أرضية تمر من أمام الجميع لتجد علي سالمين، ويضعها في المرمى الخالي معلناً عن هدفاً للوصل في الدقيقة 6.

وأضاع حسن إبراهيم وفابيو دي ليما، فرصة تعزيز تقدم الوصل بهدف ثاني في الدقيقة 29، بعدما اطاحا بالكرة بعيداً والمرمى خالي أمامهما، بعد عرضية سريعة من راميرو، لم ينجح محمد الشامسي حارس الوحدة، في إبعادها بشكل جيد.

وانطلق ويليام منفرداً وسط لاعبي الوحدة مستفيداً من سرعته في الدقيقة 40، وواجه الحارس الشامسي، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن، وأنقذ إبراهيم عيسى حارس الوصل، مرماه من كرة اصطدمت بقدم زميله حسن إبراهيم في الدقيقة 42، وغيرت اتجاهها وكادت أن تسكن مرماه.

وأدرك جواو بيدرو، التعادل للوحدة في الدقيقة 45، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية سكنت شباك الوصل، ورغم احتساب الحكم لـ 5 دقائق وقتاً بدل ضائع للشوط الأول، إلا إنه لم تكن هناك أهدافاً جديدة.

ولعب الوحدة بشكل أفضل في الشوط الأول، وشكل خطورة هجومية، وتصدى إبراهيم عيسى حارس الوصل، لتسديدة خطيرة بقدم عمر خريبين مهاجم الوحدة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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