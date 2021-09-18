«سباق نزوى» يفتتح موسم الدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهدت منطقة نزوى بالشارقة أول من أمس انطلاق موسم 2021 - 2022 لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بسباق الفردي العام لمسافة 66 كم للرجال، و33 كم للإناث، وبمشاركة كبيرة ومميزة حيث شارك 167 دراجاً ودراجة في السباق ضمت فئات «الأندية كبار، والأندية تحت 23 سنة، والهواة المواطنين فرق فوق 40 سنة، وتحت 40 سنة، والهواة المواطنين فردي فوق 40 وتحت 40 سنة، والهواة المقيمين، والإناث».

في ختام السباق قام منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات بتكريم أصحاب المراكز الأولى في كل فئة، بحضور خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد سند القبيسي النائب الثاني، وياسر الدوخي الأمين العام، وكل من نايف جكه، وخلود الظاهري عضوي مجلس الإدارة.

وكان السباق الافتتاحي للموسم الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي قد أسفر عن فوز الدراج نور الدين قرشي من فريق «تريك الإمارات» بصدارة الترتيب العام للسباق، تلاه المتسابق الجزائري سفيان حدي، ثم جوهان هسلسو.

وفي فئة الهواة المقيمين فردي حل سفيان حدي في المركز الأول، تلاه اللاعب الدنماركي جوهان هسلسو، ثم البريطاني هاري جرالد، وفي فئة تحت 23 سنة فاز أسامة صباهي من نادي النصر بالمركز الأول تلاه عمر كاظم من نادي النصر في المركز الثاني، ونواف البلوشي من شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي فئة الإناث حسم فريق شرطة دبي المراكز الثلاثة الأولى عن طريق اللاعبات كارلا أوبرلزر، وفينا بوتابوفا، واقبيل أوسيم على التوالي، أما في منافسات الأندية للكبار فجاء متسابق نادي شباب الأهلي جريجا بول في المركز الأول.

وحرص منصور بوعصيبة على الإشادة بحجم المشاركة وتميز وحماس جميع الفئات المشاركة، وقال إن عدد المشاركين الكبير لسباق نزوى الافتتاحي يؤكد أن الموسم الجديد سيكون أكثر قوة وتميزاً وأكثر شراسة بين كل الفئات المشاركة، وتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

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