مشرف العين يقلل من إصابتي الأحبابي وعباس

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قلل عبد الله علي، مشرف الفريق الأول والرديف بنادي العين، من الإصابة التي تعرض لها كل من بندر الأحبابي، ومحمد عباس، خلال مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها الفريق البنفسجي لمصلحته بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحافظ على صدارته للترتيب العام برصيد 12 نقطة.

وأوضح علي إن الإصابة التي تعرضا لها عبارة عن كدمة خفيفة وهي غير مقلقة، وقد فضل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، استبدالهما بقصد إراحتهما، وقال: نتمنى أن يبلغا درجة الجهوزية المطلوبة قبل مباراة الفريق المقبلة.

وعن غياب أحمد برمان واستمرار غياب كايو كانيدو، أوضح مشرف العين في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، أن برمان شعر بالإرهاق قبل 24 ساعة من مباراة اتحاد كلباء وقرر الجهاز الفني إراحته بناءً على تقرير الطبيب المعالج، أما اللاعب كايو فهو يتابع برنامجه التأهيلي الخاص بالتعافي من الإصابة بالتهاب الأربطة.

وكان قائد الفريق بندر الأحبابي، سقط على أرضية الملعب قبل ثلث ساعة من نهاية المباراة ليحل بديلاً له اللاعب ناصر الشكيلي، وبحلول الدقيقة 82 أصيب اللاعب الشاب محمد عباس، وخرج من الملعب ليدفع المدرب بزميله خالد البلوشي بدلاً عنه.

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