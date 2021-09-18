«الزعيم» قمة ورباعية

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله، أحمد عيسى

حافظ العين على قمة دوري «أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بفوزه أمس على اتحاد كلباء 4 - 1، باستاد هزاع بن زايد ضمن مباريات الجولة الرابعة، في نتيجة قاسية على «النمور»، ووصل «الزعيم» إلى النقطة 12 «العلامة الكاملة» محققاً الفوزالرابع على التوالي، ومواصلاً نتائجه القوية بالموسم الحالي.

وأنهى الفريق الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف نظيفة، وسجّل المغربي سفيان رحيمي، الهدف الأول مبكراً «ق 2»، وأضاف التوغولى لابا كودجو، الهدفين الثاني والثالث «ق 9، و26»، واختتم الرباعية الأرجنتيني جوانكا، «ق 45 +5».

وفي الشوط الثاني ظهر اتحاد كلباء أكثر حيوية واندفع لاعبوه للهجوم لتقليص الفارق، لتثمرجهودهم عن هدف وحيد أحرزه التوغولي بينيل مالابا، مستفيداً من خطأ لمحمد عباس،«ق 50»، قبل خروجه مصاباً بعد خمس دقائق من الهدف.

فوز ثمين

وحقق الجزيرة فوزاً ثميناً على ضيفه الإمارات بنتيجة 3 - 2 باستاد محمد بن زايد، سجل الثلاثية عمر تراوري «ق 45+2» وعلي مبخوت «ق 72»، برونو دي أوليفيرا «ق 81»، وأحرز لـ «الصقور» جوزيف قنادو «ق 79»، والبديل ليثيري سيلفا «ق 86»، ووصل الجزيرة بهذا الفوز إلى النقطة العاشرة،فيما استمر فريق الإمارات بلا نقاط بالمركزالأخير.

تميزت المباراة بالقوة مع حذر من «الصقور» في البداية، لم يمنعه أن يكون صاحب مبادرة تهديد مرمى علي خصيف بتسديدة جوزيف قنادو التي اصطدمت بالعارضة، وانفرد علي مبخوت بالمرمى لكن كرته علت العارضة أيضاً، واعتمد الإمارات على الهجمات المرتدة بلا خطورة وينجح عمر تراوري في هز شباك «الصقور» بهدف أول في الدقيقة الثالثة من الزمن بدل الضائع للشوط الأول.

ويضغط الجزيرة في الشوط الثاني، وينهي مبخوت صيامه عن التهديف مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72، وبعد 7 دقائق قلص جوزيف قنادو الفارق بهدف لـ «الصقور»، لكن البديل برونو دي أوليفيرا أضاف الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 81، ويقلص ليثيري سيلفا الفارق محرزاً الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 86.

تعادل

وتعادل فريقا عجمان والعروبة 1-1 باستاد راشد بن سعيد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 5 نقاط والعروبة إلى نقطتين، تقدم عجمان بهدف الكولومبي مينا يورليز في الدقيقة الخامسة، وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد مدافعه المحترف السلوفيني ميرال، ونجح العروبة في الشوط الثاني في تعديل النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق «نيران صديقة» بكرة حولها مدافع عجمان سعيد سليمان بالخطأ في مرماه، ويتالق الحارس علي الحوسني متصدياً بنجاح لركلة جزاء للعروبة في الدقيقة 54، نفذها النيجيري كنسجلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز