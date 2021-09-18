دبا الحصن يقترب من دور الـ 16 للكأس الغالية الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اقترب دبا الحصن من التأهل لدور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه الكبير أمس على ضيفه مصفوت بنتيجة 4 - 0 بالجولة الثانية من التصفيات التمهيدية، سجل الأهداف كل من العماني محمد المربوعي «هدفين» وأندرسون ومحمد الصريدي، ورفع «الحصن» رصيده إلى 6 نقاط منفرداً بصدارة المجموعة الثالثة، فيما أجبر الرمس مضيفه حتا على التعادل السلبي بالمجموعة نفسها، ليصل «الإعصار» إلى النقطة الرابعة، والرمس إلى النقطة الأولى.

وفي المجموعة الثانية اشتد التنافس على بطاقة التأهل بين البطائح والتعاون في أعقاب فوزهما على سيتي والتعاون، وتغلب الأول على سيتي بخماسية، سجلها كل من محمد بن غريب والبرازيلي رودريغو سوزا «هدفين لكل لاعب» وأحمد جلال، ليصل البطائح إلى 6 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن التعاون الوصيف الذي حقق فوزاً صعباً على مسافي بهدف جيلسون دا في ديربي إمارة رأس الخيمة.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة بثلاث مباريات ويبحث الذيد عن بطاقة التأهل أمام العربي، فيما يسعى دبا الفجيرة لعبور غلف إف سي، ويلعب الحمرية مع الجزيرة الحمراء.

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