الوحدة يواجه النصر السعودي في دور الثمانية الآسيوي

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

أسفرت قرعة دورالثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لغرب القارة، أمس عن مواجهة الوحدة مع النصر السعودي،ويلعب الهلال السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني

وأسفرت قرعة منطقة الشرق عن مواجهة تشونبوك الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي، ويلعب بوهانج ستيلرز الكوري مع ناغويا جرامبوس الياباني، وتقام مباريات ربع نهائي ونصف نهائي لمنطقة الغرب في السعودية والشرق في كوريا الجنوبية،يومي 16 و19 أكتوبرعلى التوالي ، فيما تقام المباراة النهائية في السعودية 23 نوفمبر المقبل.

وتأهل الوحدة إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه عقب تجاوزه الشارقة في دور الـ16 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي إيجابياً 1 ـ 1، وتأهل النصر بفوزه على تراكتور الإيراني بهدف نظيف، فيما تأهل الهلال السعودي بالفوز على الاستقلال الإيراني 2 - 0، وبيرسيبوليس بعبور الاستقلال الطاجيكي 2 - 1.

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