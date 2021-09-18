«الشؤون المجتمعية» تدعم «التزامكم سعادة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

ناقشت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة «عن بعد» خطة مشروع إدارة الجودة في الاتحاد وتم التأكيد على دعم مبادرة «التزامكم سعادة» التي أطلقتها شرطة دبي والخاصة بعودة الجماهير إلى المدرجات.

واطلعت اللجنة في اجتماعها على تقرير الفعاليات المجتمعية أبرزها معسكر المواهب الافتراضي، ترأس الاجتماع إبراهيم الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، بمشاركة حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمران الجسمي نائب رئيس اللجنة، وغانم حريمل وإبراهيم الشحي عضوي اللجنة، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام، وسالم الحبسي منسق عام اللجنة، وعبد الله الكنزي مقرراً.

وأكد إبراهيم الحمادي حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على تنظيم مبادرات مجتمعية فعالة وإيجابية تتناسب مع كل أفراد المجتمع بالشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات، مشيراً إلى أن اللجنة في صدد الإعلان عن الخطة السنوية التي تتضمن مبادرات مجتمعية نوعية غير مسبوقة.

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