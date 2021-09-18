بحث تأجيل «سادسة الدوري» من أجل استعدادات «الأبيض»

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

تجري حالياً مشاورات بين لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لبحث إمكانية تأجيل الجولة السادسة لدوري «أدنوك»، والتي ستقام يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، من أجل إفساح مزيد من الوقت للأبيض للاستعداد الجيد لملاقاة كل من إيران يوم 7 أكتوبر والعراق يوم 12 من الشهر نفسه في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

تعديل البرنامج

ومن المقرر تجمع المنتخب يوم 30 سبتمبر عقب انتهاء الجولة السادسة، وفي حال نجحت المشاورات بين الطرفين سيتم تغيير برنامج تجمع الأبيض للجولتين المقبلتين، بحيث يبدأ تجمع المنتخب عقب انتهاء الجولة الخامسة يوم 25 سبتمبر المقبل، وفي هذا الحالة سيتكون الفرصة مواتية للعب مباراة ودية يوم 30 سبتمبر للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل الموقعتين المهمتين المقبلتين، أمام إيران متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط والعراق صاحب النقطة الواحدة.

اجتماعات متواصلة

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي التقى المدرب الهولندي فان مارفيك لبحث كيفية توفير كل عوامل النجاح للأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد أن فقد 4 نقاط مهمة بالتعادل السلبي أمام لبنان والتعادل بهدف أمام سوريا، وبحث كيفية الاستعداد للجولتين المهمتين المقبلتين، والسعي لتوفير كل عوامل النجاح أمام الفريق لتحقيق الفوز خلال هذه اللقاءات سعياً للمنافسة القوية على نيل إحدى بطاقات التأهل لمونديال 2022.

كما تتواصل الاجتماعات وجهود لجنة المنتخبات برئاسة يوسف حسين، نائب رئيس اتحاد الكرة، من أجل دعم المنتخب وجهازه الفني خلال الفترة الحالية، خاصة وأن المنتخب في بؤرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال باحتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، والسعي لتوفير المناخ المناسب أمام اللاعبين سعياً لتحقيق الفوز خلال الجولات المقبلة.

وهناك شبه اتفاق على أن الهدف هو التأهل لمونديال 2022، بصرف النظر عن مركز الفريق في مجموعته، والمنتخب حتى الآن في وضعية تسمح له بالمنافسة القوية على نيل إحدى بطاقات التأهل، وشخصيته متواجدة بقوة بدليل كم الفرص التي تتاح للاعبين خلال المباريات، وإن كان هناك عدم توفيق في استغلال تلك الفرص بالشكل المطلوب، فقط يحتاج إلى دعم الجميع له في الفترة المقبلة لكي يحقق هدفه.

ودية محتملة

وتكثف لجنة المنتخبات جهودها لتوفير مزيد من الوقت للاستعداد الجيد لمباراتي إيران والعراق، لذلك تأتي فكرة تأجيل الجولة السادسة للدوري، لزيادة فترة إعداد الفريق بشكل جيد، في ظل عدم وصول معظم اللاعبين لمستوى بدني وجاهزية فنية عالية، وظهر ذلك جلياً خلال جولات دوري «أدنوك»، حيث تعرض عدد كبير من لاعبي الأندية لإصابات بالشد العضلي نتيجة عدم الجاهزية البدنية.

كما تبحث اللجنة إمكانية لعب مباراة ودية مع أحد المنتخبات القريبة، وخلال الأسبوع الجديد سيتبلور الموقف كاملاً وتتضح ملامح الإعداد المقبل للمشاركة في منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية.

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