دياز لجمهور النصر: اصبروا سنسعدكم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

وجّه الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر رسالة إلى جماهير العميد الغاضبة، مطالباً بضرورة التحلي بالصبر وانتظار المزيد من النتائج الجيدة في الجولات المقبلة بعدما حقق الفريق الفوز بثلاثية نظيفة على خورفكان ضمن منافسات الجولة 4 لدوري أدنوك للمحترفين مساء أول من أمس.

وبنهاية المباراة، عبّر عدد من الجماهير النصراوية عن غضبهم وعدم رضاهم عن المستويات التي يقدمها الفريق وعن العمل الذي قامت به الإدارة في الفترة الماضية.

ودافع المدرب الأرجنتيني عن فريقه، ملتمساً العذر للاعبيه نظراً لعدم قدرتهم على تطبيق طريقة اللعب المعتادة، والتي تعتمد على الضغط العالي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مؤكداً أن ما يحدث نتيجة طبيعية وسط هذه الأجواء، وأن الفريق بحاجة فقط إلى المزيد من الوقت حتى يظهر بشكل قوي.

ووصف دياز الفوز على خورفكان بالمهم من أجل استعادة الثقة للفريق بعد المستويات غير الجيدة التي قدمها النصر في مباراة الجزيرة، متمنياً أن يكون هذا الفوز بداية سلسلة إيجابية ويستعيد الفريق مستواه المعهود، وقال: «رسالتي إلى الجماهير: أسعدناكم اليوم، وانتظروا منا المزيد».

وأكد المدرب الأرجنتيني أن لديه الثقة في العمل الذي يقوم به في النصر وفي جودة اللاعبين وقدراتهم، ولكن ما كان يقلقه هو التراجع الكبير في مستواهم وعدم ظهورهم بشكل جيد، موضحاً أن مثل هذه الأمور تحصل في كرة القدم وعندما يتعرض الفريق إلى كبوة يجب أن يقف بالسرعة المطلوبة وهو ما قام به النصر، معترفاً في الوقت نفسه أن العميد لم يظهر بعد بالصورة الجيدة.

وأوضح دياز أن البرازيلي غلوبير ليما تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية لكنها غير مقلقة وأنه اختار استبداله تجنباً لأي مضاعفات.

نتيجة غير عادلة

وذكر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أن نتيجة المباراة لم تكن عادلة، وخصوصاً في شوطها الأول الذي انتهى بتقدم النصر بهدف دون رد، في الوقت الذي أوجد فيه فريقه العديد من الفرص السانحة للتسجيل ولعب بطريقة جيدة، مشيراً إلى أن خورفكان اضطر للنزول بثقله إلى الهجوم بشكل أكبر في الشوط الثاني ما مكن النصر من إضافة هدفين عن طريق هجمتين مرتدتين.

وأوضح زاناردي أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بثلاثية نظير ما قدمه من أداء على أرضية الملعب، واصفاً فريقه بغير المحظوظ كونه واجه 4 فرق منافسة في الجولات الأربع الأولى وهي العين والوحدة والوصل والنصر، وأضاف: سنخوض المباراتين المقبلتين على أرضنا أمام الظفرة والإمارات ويجب أن نحقق فيهما 6 نقاط.

وصرّح زاناردي أن خورفكان افتقد للأسبوع الثاني على التوالي لاعبين بسبب الإعارة، وأن هذا الأمر مقلق لأنه يؤثّر بشكل كبير في أداء الفريق، مشيراً إلى أن الفرق الصغيرة دائماً ما تقع ضحية لبند الإعارة المشروطة.

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