العين يقسو على اتحاد كلباء

المصدر: العين - طلحة عبد الله - تصوير - سيف الكعبي

تابع العين نتائجه القوية بدوري ادنوك للمحترفين، وحقق فوزه الرابع على التوالي بتغلبه بنتيجة قاسية على ضيفه اتحاد كلباء بلغت (4-1) مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الرابعة، وبهذه النتيجة حافظ الفريق البنفسجي على صدارته للترتيب رافعا رصيده إلى ( 12 نقطة).

وكان العين انهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة بعدما تقدم له المغربي سفيان رحيمي، بالهدف الأول مبكرا ( ق 2)، قبل أن يضيف المهاجم التوغولى لابا كودجو، الهدفين الثاني والثالث على التوالي ( ق 9، 26)، واختتم أهداف الشوط الأول الأرجنتيني جوانكا، محرزا الهدف الرابع ( ق 90+5).

وفي الشوط الثاني جاء اتحاد كلباء أكثر حيوية واندفع لاعبوه للهجوم بغية تقليص الفارق، لتثمر جهودهم عن هدف سجله المهاجم التوجولي بينيل مالابا، مستفيدا من خطأ لمحمد عباس، ق ( 50)، قبل خروجه مصابا بعد خمس دقائق من احرازه الهدف.

وحقق العين فوزه العاشر على اتحاد كلباء، مقابل فوزين للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري في عهد الاحتراف والبالغة بمواجهة اليوم 15 مباراة، في حين حضر التعادل بينهما في 3 مناسيات.

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