عجمان والعروبة يكتفيان بالتعادل الإيجابي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

تعادل فريقا عجمان والعروبة 1-1 ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك بعد مباراة مثيرة أقيمت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان مساء اليوم، ليرفع عجمان رصيده إلى 5 نقاط والعروبة إلى نقطتين.

أكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد مدافعه المحترف السلوفيني ميرال، وكان الفريق متقدماً بهدف سجله المهاجم الكولومبي مينا يورليز في الدقيقة الخامسة، وأهدر عجمان فرصاً سهلة خلال الشوط الأول الذي بسط فيه سيطرته خلال نصف الساعة الأولى قبل أن تتغير الأمور نتيجة لطرد ميرال حيث تحسن مستوى العروبة بعد ذلك وقاد هجمات خطرة نجح في التعامل معها الحارس علي الحوسني وخط الدفاع لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

الشوط الثاني تحولت فيه الأفضلية للضيوف حيث نجح العروبة في تعديل النتيجة في الدقيقة 52 من "نيران صديقة" بعد عكسية حولها المدافع سعيد سليمان بالخطأ في مرماه، ولاحت فرصة التقدم للعروبة بعدها بدقيقتين عندما احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء نتيجة عرقلة اللاعب البحريني علي مدن من أحمد عيسى، نفذها المهاجم النيجيري كنسجلي ولكن الحارس علي الحوسني برع في التصدى لها بقدمه، وحاول الفريقان بعد ذلك تسجيل هدف التقدم، واعتمد عجمان على المرتدات التي لم تخلو من خطورة وكاد من إحداها تسجيل الهدف الثاني في آخر دقيقة عبر بوبكر تراولي وهو في مواجهة المرمى ولكن الحارس احمد حمدان أنقذ الموقف ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

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