الوحدة يواجه النصر السعودي في ربع نهائي أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا التي أجريت اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهة الوحدة لفريق النصر السعودي، بينما يلتقي الهلال السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة لغرب آسيا في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الفائزان في الدور نصف النهائي يوم 19 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر المقبل بين فريق من الغرب وفريق من الشرق.

كما أسفرت قرعة منطقة الشرق عن مواجهة بين تشونبوك الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي، فيما يلتقي في المباراة الثانية بوهانج ستيلرز الكوري مع ناغويا جرامبوس الياباني، على أن تقام المباراتين في كوريا الجنوبية.

وتأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه عقب تجاوزه الشارقة في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي إيجابياً 1-1.

كما تأهل النصر بفوزه بهدف نظيف على حساب تراكتور الإيراني، فيما تأهل الهلال السعودي لهذا الدور بعد الفوز على الاستقلال الإيراني 2-0، وبيرسيبوليس على حساب الاستقلال الطاجيكي 1-2.

وفي منطقة الشرق تأهلت 3 فرق من كوريا الجنوبية لدور الثمانية، حيث جاء تأهل أولسان عقب فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على كاوازاكي فرونتال الياباني، وفاز ناجويا جرامبوس على دايجو الكوري 4-2.

وتغلب جيونبوك موتورز على باثوم يونايتد التايلاندي بركلات الجزاء الترجيحية وفاز بوهانج ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني 1-0.

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