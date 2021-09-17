«العميد» يستعيد روح النصر بثلاثية في خورفكان

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - محمد صادق

استعاد «العميد»، روح النصر، أمس محققاً فوزاً مهماً على خورفكان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد آل مكتوم بالجولة الرابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، وتجمد خورفكان عند نقطتين.

وافتتح النصر التسجيل بواسطة مدافعه البرازيلي غلوبير ليما في الدقيقة 7 من ضربة رأسية، ليشعل الدقائق الأولى من المباراة التي شهدت هجمات متبادلة من الفريقين وخاصة من جانب خورفكان الذي لعب بجرأة وندّية وأوجد بعض الفرص الخطرة في الشوط الأول أبرزها تسديدة أحمد الزيودي، التي حولها حارس مرمى النصر عبد الله التميمي إلى الركنية بصعوبة في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني واصل خورفكان محاولاته الهجومية بحثاً عن التعادل وكان قريباً من تحقيق ذلك عن طريق البديل فهد حديد في الدقيقة 72 قبل أن يخمد ضياء سبع شعلة «النسور» باختطاف ثنائية في الدقيقتين 74 و85 ليحسم النتيجة للنصر ويعيده إلى سكة الانتصارات.

وخطف بني ياس فوزاً قاتلاً على الظفرة، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد حمدان بن زايد، متذوقاً طعم الانتصار الأول في الدوري، وتدخلت تقنية الفيديو«VAR» في منح «السماوي» النقاط الثلاث باحتساب صحة الهدف الثاني الذي سجله فواز عوانة، (ق 90 + 6) بعد إلغائه من الحكم بداعي لمس السويدي إسحاق ثيلين الكرة بيده، إلا أن تقنية «VAR» أكدت صحة الهدف وسط احتجاج لاعبي الظفرة والجهاز الإداري للفريق.

وتقدم بني ياس عن طريق المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في الدقيقة 13، وأدرك الظفرة التعادل في الدقيقة 61 بـ«نيران صديقة» بهدف عامر عبدالرحمن لاعب بني ياس بالخطأ في مرماه، وجاء هدف الفوز في الثواني الأخيرة عن طريق عامر عبدالرحمن، وشهد اللقاء فرصاً بالجملة ضائعة من الفريقين وسط تألق الحارسين عبدالله سلطان «الظفرة»، وفهد الظنحاني «بني ياس».

وبهذا الفوز رفع «السماوي» رصيده إلى 4 نقاط.

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