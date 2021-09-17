الذيد يجمع الأب وابنه في تحدي «الهواة»

المصدر: الذيد – محمد فضل

في تجربة نادرة قد لا تتكرر بالهواة تعاقد نادي الذيد أمس مع اللاعب الشاب عيسى وليد ليجمع فرسان المنطقة الوسطى المدرب الخلوق وليد عبيد مع نجله عيسى قادماً من شباب الأهلي.

ويبدو التحدي في أوج قمته وفي مسارات عدة، إذ يسعى وليد عبيد صاحب الثنائية المشرفة مع حتا بقيادته إلى الصعود إلى المحترفين في موسمي 2015 ـ 2016، 2018 ـ 2019، مناصفة مع المدربين، العراقي عبد الوهاب عبد القادر مع خورفكان والمصري طارق السيد مع النواخذة، ليصبح أمام فرصة تاريخية لتخطي الثنائية إلى ثلاثية تاريخية كأول مدرب مواطن يحقق هذا الإنجاز.

المدرب وليد عبيد سيكون أمام مجهر النقاد والجماهير لإظهار القدرات الكبيرة والمهارات العالية التي يتمتع بها نجله عيسى، ولا شك في ذلك لأن وليد عبيد غرس في نجله عيسى روح التحدي والعزيمة والإصرار ونجح في تعزيز إمكاناته الفنية العالية التي قادته إلى صفوف الفرسان ليكمل المسيرة مع الذيد ويضع نفسه أمام رهان مختلف يجمعه مع والده في المستطيل والمنطقة الفنية.

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