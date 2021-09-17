توصية بتأجيل «خليجي 25» إلى 2023

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، من مصادر مطلعة، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أوصى بتأجيل بطولة «خليجي 25» إلى عام 2023، وطرح عدة مقترحات لموعد إقامتها، منها يناير في بداية العام، أو مايو، وبما لا يتعارض مع البطولات الأخرى المقامة في نفس العام، كما أوصي بفتح المجال مرة أخرى، أمام الاتحادات الراغبة في استضافة البطولة، بالتقدم بملفاتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع المكتب التنفيذي، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، من بينهم حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتأتي فكرة تأجيل «خليجي 25»، بسبب عدم جاهزية مدينة البصرة للاستضافة، إضافة إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحظر اللعب في الملاعب العراقية، لا يزال سارياً، حيث يخوض منتخب العراق مبارياته في الدور الحاسم ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في دول محايدة، كما أن ملف البصرة لا يزال يعاني من نواقص عديدة على صعيد المنشآت والفنادق والمواصلات، إضافة إلى تعارض موعد إقامة البطولات خلال الفترة المقبلة، حيث تقام بطولة كأس العرب 18 ديسمبر المقبل، ومن الصعب إقامة بطولة الخليج في الشهر نفسه، في ظل تعدد المشاركات الدولية والقارية، وإرهاق اللاعبين.

واستمع أعضاء المكتب التنفيذي لشرح موجز عن نتائج جولة لجنة التفتيش على منشآت البطولة، من ملاعب ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة، وتم رفع التوصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي سينعقد الاثنين المقبل «عن بعد»، ويشهده رؤساء الاتحادات الخليجية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

بطولة الصالات

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون، على إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات، وبطولة المنتخبات تحت 19 عاماً، في ضيافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتقام الأولى خلال الفترة من 20 - 29 نوفمبر المقبل، فيما ستقام الثانية في شهر مارس 2022.

وأوضح ميرزا أحمد عضو المكتب التنفيذي، تقديم مقترح لتعديل موعد منافسات الكرة بدورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة، المقررة في الكويت، لتكون خلال الفترة من 22 وحتى 31 يناير 2022، بدلاً من الموعد الحالي، مشيراً إلى أن المقترح يأتي لوجود فترة توقف دولي خلال الفترة الجديدة، ما يمنح المنتخبات الفرصة للمشاركة بكامل صفوفها للاعبين من مواليد عام 1999 فما فوق، ما يسهم في ارتقاء مستوياتها فنياً.

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