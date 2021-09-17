الوحدة يترقب قرعة دور الثمانية لدوري «أبطال آسيا»

المصدر: (كوالالمبور - أ ف ب)

يترقب نادي الوحدة اليوم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، وتأهل «العنابي» برفقة الهلال والنصر السعوديين وبيرسيبوليس الإيراني من منطقة غرب القارة، فيما تأهل عن منطقة الشرق 3 أندية من كوريا الجنوبية هي أولسان هيونداي، وتشونبوك هيونداي موتورز، وبوهانغ ستيلرز إلى جانب ناغويا غرامبوس الياباني.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن القرعة ستكون مفتوحة. وجاء تأهل الوحدة للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ 2007، بعد فوزه الشاق على الشارقة بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الجدير بالذكر أن أولسان هيونداي أحرز اللقب في النسخة الماضية للبطولة على حساب بيرسيبوليس 2-1.

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