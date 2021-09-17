4 مباريات في تمهيدي «الكأس الغالية» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تشهد ملاعب أندية الدرجة الأولى عند الخامسة والنصف مساء اليوم، 4 مباريات بالجولة الثانية من التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويلعب دبا الحصن مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، والرمس مع حتا، وسيتي مع البطائح، وتقام غداً 3 مباريات تجمع الحمرية مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الذيد، وغلف اف سي مع دبا.

ويسعى دبا الحصن إلى تعزيز صدارته لفرق المجموعة الثالثة عندما يستقبل مصفوت في لقاء صعب للفريقين، وكان الحصن فاز في الجولة الافتتاحية على الرمس برباعية، فيما خسر مصفوت أمام حتا، وفي المجموعة ذاتها يبحث حتا الوصيف بفارق الأهداف عن الحصن عن الفوز الثاني عندما يلتقي بالرمس.

ويستقبل التعاون جاره مسافي في ديربي مثير ويتطلع الأول إلى الفوز الثاني والوصول إلى 6 نقاط فيما لا يملك مسافي أي رصيد من النقاط بعد أن تم تجريده من النقطة الوحيدة التي حصل عليها بالتعادل أمام البطائح لإشراك النادي للاعب بشكل غير قانوني، ويتطلع الفريق إلى تجنب الأخطاء والمنافسة على صدارة المجموعة الأولى.

ويتقاسم البطائح والتعاون صدارة المجموعة الأولى مع أفضلية البطائح وتميزه بفارق الأهداف، وهو الحال نفسه الذي ينطبق على المجموعة الثانية ويتصدرها «النواخذة» بثلاث نقاط و7 أهداف، فيما يأتي الحمرية وصيفاً بالرصيد نفسه، وفي المجموعة الثالثة «الحديدية» يجلس على القمة دبا الحصن بثلاث نقاط يليه حتا بفارق الأهداف.

ويتربع الذيد على قمة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بالفوز على الفجيرة فيما لم يلعب العربي مباراته بسبب إعلان رأس الخيمة الانسحاب.

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