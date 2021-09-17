منتخبنا في المركز 69 بتصنيف «فيفا»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم، مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليحتل المركز 69 بدلاً من 68 على مستوى العالم، فيما بقي في المركز السابع على المستويين الآسيوي والعربي.

وعلى مستوى قارة آسيا، تصدر منتخب إيران التصنيف، وحل في المركز 22 عالمياً، وتلاه منتخبات اليابان (26)، أستراليا (32)، كوريا الجنوبية (36)، قطر (43)، والسعودية (56)، الإمارات (68)، العراق (72)، عمان (78)، سوريا (81)، البحرين (91)، لبنان (97).

وتصدر منتخب تونس «عربياً»، وحل في المركز 25 عالمياً، وتلاه منتخبات ‏الجزائر (30)، ‏المغرب (33)، ثم قطر (43)، ‏مصر (48) والسعودية (56).

وعلى المستوى العالمي، صعد منتخب إنجلترا مركزاً واحداً، ليحتل المركز الثالث بدلاً من المنتخب الفرنسي، والذي تراجع للمركز الخامس، فيما بقي منتخبا بلجيكا والبرازيل في المركزين الأول والثاني، وإيطاليا في المركز الخامس.

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