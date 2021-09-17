الجزيرة والإمارات.. أهداف مختلفة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الجزيرة على ملعبه عند السادسة و45 دقيقة مساء اليوم، ضيفه الإمارات، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة البحث عن الصعود إلى القمة والهروب من القاع، حيث يعمل صاحب الأرض، الذي يمتلك 7 نقاط، على إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده، بعد فوزه في الجولة الماضية على العميد 2-1، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بحثاً عن صدارة والمنافسة، بينما يعمل الصقور على تحقيقه فوزه الأول، أو الخروج بنقطة التعادل، بعد خسارته للثلاث جولات الماضية، وكان آخرها خسارة نقطة التعادل، التي نالها من مباراة الظفرة الماضية، بقرار إداري من قبل لجنة الانضباط، ليبقى بدون رصيد في المركز الأخير.

احترام

وأشار مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إلى احترام المنافس، والعمل على كسب النقاط الثلاث، ذاكراً أن الإمارات أثبت تفوقه منذ أن كان في دوري الدرجة الأولى، وبعد تأهله للمحترفين، قدم مردوداً طيباً، وأنه يمتلك مقومات الفوز في المباريات لذلك، وحسب قوله، يستحق الاحترام واللعب أمامه بحذر، لعدم حدوث مفاجأة، مؤكداً أن كرة القدم تعترف بالعطاء فقط في الملعب، وأن المفاجآت واردة دائماً.

وأشاد المدرب الهولندي بجهود لاعبيه، وكسب 7 من 9 نقاط في بدايات المنافسة، معترفاً في ذات الوقت، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته خلال المباريات السابقة، لكنه قال إنه يتطور من مباراة إلى أخرى، وأضاف: قدمنا مباراة رائعة أمام النصر في الجولة الأخيرة، كانت تأكيداً على تطور مستوى الفريق، مع المزيد من المباريات، سنصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية، وتقديم الأداء الذي يليق بالفريق.

جاهزية

وأكد طارق السكتيوي مدرب الإمارات، جاهزية فريقه للقاء، وحرص جميع اللاعبين على الخروج بنتيجة إيجابية، بعد النتائج السلبية السابقة في الجولات الثلاث، وأن لاعبيه عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية، وأن فريقه مؤهل للنجاح في هذه المهمة، رغم قوة المنافس الذي يلعب من أجل الدفاع عن لقبه.

وذكر مدرب الصقور، أنه يثق في قدرة فريقه على تقديم مستويات متميزة، والتقدم في جدول الترتيب، وأضاف: ثقتنا لم تهتز في اللاعبين، وفي رأيي أن المستوى الذي قدموه منذ انطلاق الدوري، مبشر بإمكانية حصد النقاط، والتقدم في جدول الترتيب.

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