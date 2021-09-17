«المحترفين» تقدم PCR بقيمة رمزية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن عقد شراكة مع ياس كلينيك كشريك رسمي مزود لخدمات الرعاية الصحية لدوري أدنوك للمحترفين، لإجراء فحوصات مسحة الأنف PCR لـ(كوفيد19) للأندية المحترفة تشمل اللاعبين والعاملين في المباريات.

وممثلي وسائل الإعلام والجماهير التي تحضر المباريات اعتباراً من الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين ويمتد حتى نهاية الموسم، بسعر رمزي يقدر بـ25 درهماً، مقدمة من الرابطة. وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات رابطة المحترفين التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية ذات العلاقة بالمسابقات وجماهير الأندية.

وبناء على الاتفاق المبرم، سيتم إجراء اختبار مسحة الأنف PCR وتقديم خدمات الرعاية الصحية، في جميع الملاعب، حسب جدول تعلنه الرابطة عبر موقعها الرسمي قبل كل جولة، ويتعين على الجماهير إبراز تذكرة المباراة وبطاقة الهوية للاستفادة من الخدمة.

أما بالنسبة للمنتسبين للأندية والإعلام، يتعين عليهم تقديم بطاقة الاعتماد المسلمة لهم من الرابطة بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته بالشراكة مع ياس كلينك، مزود الرعاية الصحية الرائد والقائم على البحث العلمي في أبوظبي، وأضاف الحوسني «نسعى من خلال هذه الشراكة لتوفير خدمات فحص كورونا للجماهير والأندية والعاملين في المباريات في موقع النادي تسهيلاً للإجراءات وتماشياً مع الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس (كوفيد19)».

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