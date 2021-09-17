عجمان والعروبة.. مواجهة التأمين المبكر

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، الفجيرة – محمد فضل

مواجهة صعبة تجمع فريقي عجمان وضيفه العروبة في السابعة إلا ربع من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وتبدو صعوبتها في كونها إحدى المواجهات المبكرة لتأمين الموقف للفريقين، حيث يعول كل منهما على نقاط الآخر، ويدخل عجمان المباراة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بينما للضيوف نقطة واحدة، بعد الخسارة في أول جولتين ثم التعادل في الجولة الثالثة، وألقت نتيجة الفريقين المتشابهة في الجولة الماضية بظلالها على مواجهتهما معاً اليوم، حيث تعادل عجمان خارج ملعبه مع اتحاد كلباء 1-1، وهي النتيجة نفسها التي خرج بها العروبة في ملعبه أمام ضيفه شباب الأهلي.

استعدادات

وجاءت استعدادات عجمان للمباراة بنهجه ذاته في المباريات السابقة، بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران على معالجة بعض الأخطاء والملاحظات، التي وقف عليها في المباراة السابقة، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب في الملعب.

ووصف الصربي غوران المدير الفني للفريق المباراة بالمهمة للفريقين، مشيراً إلى أن منافسه العروبة لم يظهر بمستوى جيد في أول مباراتين، ولكن اختلف حاله في المباراة الثالثة أمام شباب الأهلي، مؤكداً احترامه الكامل له والتعامل بكل حذر وجدية، كما أشار لثقته الكبيرة بفريقه بعد المستوى المطمئن الذي قدمه في المباريات الثلاث.

وقال غوران إن تحضيرات فريقه تعتبر جيدة من واقع التدريبات اليومية التي انتظم فيها، مشيراً إلى أن الفوز هدف أساسي لعجمان في هذه المباراة، مشيراً إلى أنه حرص على معالجة الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية، وعبر عن رضاه التام لما قدمه عجمان في المباريات الثلاث.

دفاع

وتحدث عن منافسه العروبة، موضحاً أنه من الفرق الجيدة في خط الدفاع، وفي الناحية الهجومية في التعامل مع المرتدات، وسيكون حريصاً في التعامل معه بشكل متوازن.

وأكد غوران جاهزية جميع اللاعبين للمباراة باستثناء لاعب الطرف الأيسر وليد اليماحي، الذي سوف تتضح جاهزيته في الساعات الأخيرة التي تسبق المباراة.

وأكد المدافع السلوفيني ميرال، محترف عجمان جاهزية فريقه لمواجهة العروبة في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن الوقت مبكر للحديث عن مواجهة ذات خصوصية بين الفريقين وأن المشوار طويل للدوري ولا بد من التعامل مع المسابقة ومع كل مباراة على حدة، وعدم التفكير في شيء آخر، وقال: إن عجمان تعامل مع جميع المنافسين بالجدية ذاتها، مشيراً إلى أن الفريق قدم مستوى مقنعاً في الجولات الثلاث الماضية، وتوقع أن تكون المباراة قوية من الفريقين.

نشوة

وبنشوة التعادل المثير أمام شباب الأهلي يرحل فريق العروبة لملعب عجمان من أجل العودة بنتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه في البقاء وترفع رصيده من النقاط في سلم الترتيب، ويحتل الفريق الأخضر المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة في وقت خسر فيه مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام العنابي والنصر.

ويسعى رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي إلى أن يكونوا في كامل تركيزهم اليوم، مع ضرورة الابتعاد عن الأخطاء على مستوى خطوط الفريق الثلاثة، وتعتبر هذه المباراة الرسمية الأولى بين الفريقين في عصر الاحتراف.

تركيز

وأكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة أن مباراة اليوم تحتاج إلى تركيز عال وروح قتالية حاضرة طوال زمن المباراة، مشيراً إلى أن العروبة سيواجه فريقاً منظماً، وفي اعتقادي أن اللقاء سيكون أصعب من مباراة شباب الأهلي، التي تمكنا فيها من نيل نتيجة التعادل.

وقال المدرب: «البرتقالي» من الفرق المنظمة ويمتلك لاعبين مهمين ويتمتعون بلياقة ذهنية عالية، لكننا قادرون على تقديم العرض الجيد، الذي يكفل لنا العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الفريق المنافس.

ووجه العبيدي نصائح إلى لاعبي فريقه بضرورة استثمار الفرص ومواصلة الأداء الجيد، الذي قدموه أمام شباب الأهلي بعد تحقيق نتيجة التعادل، والتي أعادت الروح العالية للفريق الأخضر.

وتابع: خلال مباراتي الوحدة والنصر، افتقدنا التجانس، لكن الفريق بدأ في استعادة البريق عبر الجولة الثالثة، وأتمنى أن يتواصل الأداء بـ«الرتم» ذاته، وأن يستفيد الفريق العروبة من الفرص والتي قد لا تتكرر.

وذكر لاعب العروبة أحمد إبراهيم، أنهم كونهم لاعبين ينشدون الحصول على العلامة الكاملة من ملعب عجمان، لافتاً إلى أن الجهاز الفني طلب منهم طي صفحة التعادل أمام شباب الأهلي، والتفكير في مباراة الجمعة.

وأشار اللاعب إلى أنهم يتمتعون بروح معنوية عالية، وسنواصل بالأداء ذاته أمام عجمان، داعياً جمهور العروبة إلى تكثيف مؤازرة الفريق.

ونوه بأنه سيكون رهن إشارة المدرب ومتى ما أتيحت له فرصة اللعب سيبذل قصارى جهده من أجل استعادة حاسته التهديفية.

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