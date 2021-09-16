العميد يستعيد «روح النصر» بثلاثية في شباك خورفكان

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير- سالم خميس

استعاد العميد «روح النصر» ، بعدما نجح في تحقيق فوز مهمّ على خورفكان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، مساء اليوم، ليرفع العميد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد خورفكان في المركز 11 بنقطتين.

وافتتح النصر التسجيل بواسطة مدافعه البرازيلي غلوبير ليما في الدقيقة 7 من ضربة رأسية، ليشعل الدقائق الأولى من المباراة التي شهدت هجمات متبادلة من الفريقين وخاصة من جانب خورفكان الذي لعب بجرأة وندّية وأوجد بعض الفرص الخطرة في الشوط الأول أبرزها تسديدة أحمد الزيودي، التي حولها حارس مرمى النصر عبد الله التميمي إلى الركنية بصعوبة في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني واصل خورفكان محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل وكان قريبا من تحقيق ذلك عن طريق البديل فهد حديد في الدقيقة 72 قبل أن يخمد ضياء سبع شعلة النسور باختطاف ثنائية في الدقيقتين 74 و85 ليحسم النتيجة للعميد ويعيده إلى سكة الانتصارات.

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