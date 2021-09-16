بأمر "الفار" .. بني ياس يخطف فوزاً قاتلاً من الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير – أحمد بدوان

خطف بني ياس فوزاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدل من الضائع على حساب مضيفه الظفرة، اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع بني ياس رصيده إلى 4 نقاط بعدما تذوق طعم الانتصار الأول له في الدوري هذا الموسم، بينما توقف رصيد الظفرة عند 3 نقاط.

جاءت أحداث المباراة درامية خاصة في الثواني الأخيرة بعد أن تدخلت تقنية الفيديو في منح بني ياس نقاط المباراة الثلاث بعد احتساب الهدف الثاني الذي سجله فواز عوانة.

تقدم بني ياس أولاً عن طريق المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش بضربة رأسية من الركنية التي نفذها عامر عبد الرحمن في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وتعادل الظفرة في الدقيقة 61 بهدف عكسي تم احتسابه لعامر عبد الرحمن لاعب بني ياس بالخطأ في مرماه.

وشهد اللقاء فرصاً بالجملة ضائعة من الجانبين وسط تألق لحارسي مرمى الفريقين عبد الله سلطان الذي أنقذ الظفرة من أكثر من هدف محقق، وفهد الظنحاني حارس بني ياس.

وارتفعت حدة الإثارة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد أن ألغى الحكم هدفاً لفواز عوانة في الدقيقة 90+6 بداعي لمس السويدي إسحاق ثيلين للكرة بيده إلا أن تقنية الفيديو تدخلت ليحتسب الحكم الهدف الثاني لبني ياس وسط احتجاجات شديدة من جانب لاعبي والجهاز الإداري للظفرة.

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