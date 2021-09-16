غداً .. أربع مباريات في انطلاق الأسبوع الثاني للتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس رئيس الدولة
تٌقام يوم غد الجمعة أربع مباريات في انطلاق منافسات الأسبوع الثاني للتصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى ، حيث يلتقي فريق التعاون مع مسافي على ملعب التعاون الساعة 5:30 مساءً ، وفريق سيتي البطائح على ملعب البطائح الساعة 5:35 مساءً، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى ، بينما يستضيف فريق الرمس بملعبه حتا ، ويلعب فريق دبا الحصن مع مصفوت على ملعب دبا الحصن ضمن المجموعة الثالثة ، وتٌقام المباراتان الساعة 5:30 مساءً.
وتختتم منافسات الجولة مساء يوم بعد غد السبت، حيثُ يلتقي فريق الحمرية مع الجزيرة الحمراء على ملعب الحمرية الساعة 5:30 ، ويستضيف فريق جلف أف سي دبا على ملعب دبا الساعة 5:35 ضمن منافسات المجموعة الثانية ، فيما يواجه فريق العربي الذيد على ملعب الذيد الساعة 5:30 لحساب المجموعة الرابعة.
وكانت مباريات الأسبوع الأول للتصفيات قد أسفرت عن فوز دبا على الجزيرة الحمراء ( 7 – 0 ) ، والحمرية على فريق جلف أف سي ( 2 – 1 ) ، والذيد على الفجيرة ( 1 – 0 ) ، ودبا الحصن على الرمس ( 4 – 1 ) ، وحتا على مصفوت ( 3 – 2 ) ، بينما فاز التعاون علي سيتي ( 3 – 0 ) ، والبطائح على مسافي ( 3 – 0 ) بعد قرار لجنة الانضباط في اجتماعها يوم الإثنين الماضي بخسارة سيتي لمباراته مع التعاون في الجولة الأولى لمشاركته لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة ، وكذلك خسارة مسافي لمباراته مع البطائح بالنتيجة والسبب ذاتهما.