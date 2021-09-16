غداً .. أربع مباريات في انطلاق الأسبوع الثاني للتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس رئيس الدولة

المصدر: البيان

تٌقام يوم غد الجمعة أربع مباريات في انطلاق منافسات الأسبوع الثاني للتصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى ، حيث يلتقي فريق التعاون مع مسافي على ملعب التعاون الساعة 5:30 مساءً ، وفريق سيتي البطائح على ملعب البطائح الساعة 5:35 مساءً، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى ، بينما يستضيف فريق الرمس بملعبه حتا ، ويلعب فريق دبا الحصن مع مصفوت على ملعب دبا الحصن ضمن المجموعة الثالثة ، وتٌقام المباراتان الساعة 5:30 مساءً.

وتختتم منافسات الجولة مساء يوم بعد غد السبت، حيثُ يلتقي فريق الحمرية مع الجزيرة الحمراء على ملعب الحمرية الساعة 5:30 ، ويستضيف فريق جلف أف سي دبا على ملعب دبا الساعة 5:35 ضمن منافسات المجموعة الثانية ، فيما يواجه فريق العربي الذيد على ملعب الذيد الساعة 5:30 لحساب المجموعة الرابعة.

وكانت مباريات الأسبوع الأول للتصفيات قد أسفرت عن فوز دبا على الجزيرة الحمراء ( 7 – 0 ) ، والحمرية على فريق جلف أف سي ( 2 – 1 ) ، والذيد على الفجيرة ( 1 – 0 ) ، ودبا الحصن على الرمس ( 4 – 1 ) ، وحتا على مصفوت ( 3 – 2 ) ، بينما فاز التعاون علي سيتي ( 3 – 0 ) ، والبطائح على مسافي ( 3 – 0 ) بعد قرار لجنة الانضباط في اجتماعها يوم الإثنين الماضي بخسارة سيتي لمباراته مع التعاون في الجولة الأولى لمشاركته لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة ، وكذلك خسارة مسافي لمباراته مع البطائح بالنتيجة والسبب ذاتهما.

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