الحوسني «حكم ثانٍ» لمباراة أنغولا وباراغواي بمونديال الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكمنا الدولي فهد الحوسني «حكماً ثانياً» في مباراة أنغولا وبارغواي غدا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمونديال كرة الصالات «ليتوانيا 2021»، ويضم الطاقم، الأسترالي رايان «حكماً أول»، والبحريني حسين البحار «حكماً ثالثاً»، والأمريكي جوش «حكماً ميقاتياً»، والكوستاريكي روني «حكماً خامساً».

وكان فهد الحوسني أدار مباراة منتخب بنما والتشيك بالجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الرابعة التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي، كما شارك كـ«حكم خامس» ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فنزويلا وكوستاريكا أول من أمس ضمن مباريات المجموعة الأولى بالمونديال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز