المحترفين الإماراتية تقدم فحوصات كورونا بسعر رمزي لجمهور المباريات

المصدر: البيان

أعلنت رابطة المحترفين إبرام اتفاقية مع "ياس كلينيك" كشريك رسمي مزود لخدمات الرعاية الصحية لدوري أدنوك للمحترفين لإجراء فحوصات مسحة الأنف "PCR " لـ " كوفيد 19 " للأندية المحترفة على أن تشمل اللاعبين والعاملين في المباريات و ممثلي وسائل الإعلام والجماهير التي تحضر المباريات اعتبارا من الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين ويمتد حتى نهاية الموسم بسعر رمزي قدره 25 درهما، مقدمة من الرابطة.

تأتي الاتفاقية ضمن مبادرات الرابطة التي تتماشى وأهدافها الاستراتيجية ذات العلاقة بالمسابقات وجماهير الأندية.. وبناء عليها سيتم إجراء اختبار مسحة الأنف PCR وتقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع الملاعب، حسب جدول تعلنه الرابطة عبر موقعها الرسمي قبل كل جولة، ويتعين على الجماهير إبراز تذكرة المباراة وبطاقة الهوية للاستفادة من الخدمة..

و بالنسبة لمنتسبي الأندية والإعلام، يتعين عليهم تقديم بطاقة الاعتماد المسلمة لهم من الرابطة بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

و عبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين عن سعادته بالشراكة مع ياس كلينك، مزود الرعاية الصحية الرائد والقائم على البحث العلمي في أبوظبي.

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