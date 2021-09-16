«مشاريع الخمسين» شعار الجولة 4 لـ«دوري أدنوك»

المصدر: خورفكان- محمد فضل، دبي- عدنان الغربي، أبوظبي- محمد صادق

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين التي تنطلق اليوم، جولة «مشاريع الخمسين»، بمناسبة إعلان الإمارات عن إطلاق وثيقة «مبادئ الخمسين»، المشروع الأول ضمن «مشاريع الخمسين»، وهي الوثيقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذه الوثيقة من شأنها أن ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات، خلال دورتها الجديدة؛ في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.

وسيتم استعراض الاحتفاء بـ«مشاريع الخمسين»، عبر شاشات الملاعب الرئيسية، لإبراز أهمية ودور هذه الوثيقة، التي تساهم في رسم مستقبل مشرق خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الرابعة لدوري «أدنوك للمحترفين»، بمباراتين، حيث تقام الأولى في السابعة إلا ربع مساء اليوم باستاد حمدان بن زايد، فيستضيف الظفرة فريق بني ياس، في حين يستضيف النصر نظيره خورفكان في التاسعة مساءً.

فعلى استاد آل مكتوم، يسعى كل من النصر وخورفكان لترتيب أوراقهما المبعثرة، حيث يتطلع العميد صاحب المركز الثامن بـ3 نقاط للتعافي من الخسارة الموجعة في الجولة الماضية من الجزيرة وقبلها من عجمان على أرضه، فيما يبحث خورفكان الذي يحتل المركز 10 بنقطتين عن تحقيق فوزه الأول في الدوري. ويفتقد النصر جهود 3 لاعبين مهمين في التشكيلة يتقدمهم الجناح الطائر ريان مينديز بسبب الإرهاق، كما يغيب عنه حارس المرمى أحمد شمبيه والمدافع محمد عايض لعدم جاهزيتهم البدنية.

من جهته، يرحل خورفكان إلى معقل العميد معتمداً على خبرة مدربه البرازيلي كايو زاناردي، والذي سبق له الإشراف على فريق النصر قبل موسمين، وتعادل النسور في مباراتين أمام الوصل والوحدة إلى جانب الهزيمة في الجولة الأولى أمام العين متصدر المسابقة.

ويغيب عن خورفكان بسبب شروط الإعارة 3 لاعبين هم: جاسم يعقوب ومهند خميس وكايكي جيسوس، كما أن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع عبد الله الرفاعي الذي رفض خوض مباراة فريقه خورفكان أمام الوحدة خلال اللقاء الماضي بسبب ملابسات بند الإعارة الموقعة بين الناديين.

وفي مباراة افتتاحية الجولة يسعى الظفرة الذي يحتل المركز التاسع إلى الوصول للنقطة السادسة وذلك بعد اعتباره فائزاً على الإمارات بسبب إشراك الأخير لـ 8 لاعبين بالمخالفة للوائح، رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

ويفتقد الفريق لجهود النيجيري إيموه إيزيكيل للإصابة، إضافة إلى استمرار غياب محمد سيف وبيدرو بافلوف، فيما يستعيد أحمد علي الذي غاب للإيقاف، وخالد السناني، واحتمالات مشاركة سلطان الغافري.

أما بني ياس الذي حصد نقطة وحيدة من بداية الدوري فيبحث عن فوزه الأول، في غياب الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز للطرد، فيما يظهر الوافد الجديد السويدي إسحاق ثيلين في التشكيلة الأساسية، بعد مشاركته في جزء من مباراة العين الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز