ريبروف يتفوّق على آخر 10 مدربين للعين بعد أول 3 جولات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يعيش المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أجمل أيامه، بعد قيادته لصدارة الترتيب العام لفرق المسابقة عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه في أول ثلاث جولات ليحقق بذلك رقماً لم يسبقه إليه أي من المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق البنفسجي خلال فترة الاحتراف.

فيما بدا العين في أفضل حالاته الفنية منذ فترة طويلة، من حيث الانضباط التكتيكي، والانسجام، واللياقة البدنية، والروح القتالية، فضلاً عن وجود دكة بدلاء تضم لاعبين لا يقلون في المستوى عن الأساسيين، وهو ما أوجد خيارات عدة للمدرب في ما يخص التشكيلة.

مدربون

وخلال فترة الاحتراف 2008 - 2009 تعاقب على تدريب العين 10 مدربين بداية من الألماني وينفرد شايفر الذي قاد العين من 2007 وحتى ديسمبر 2009، ونهاية بالبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي امتدت فترته في تدريب العين من 4 يناير 2020 إلى 5 مايو 2021 ولم ينجح أي منهم في قيادة الفريق للفوز بأول ثلاث جولات للدوري أو في المسابقات الأخرى.

لينفرد المدرب ريبروف، بهذا الأمر بعد ثلاثة شهور من توليه زمام الأمور الفنية للزعيم، حيث تعاقد معه النادي في يونيو الماضي، ساعده على ذلك الجهود اللافتة التي قامت شركة نادي العين لكرة القدم، في إحداث تغييرات كبيرة باستقدام عدد من اللاعبين المتميزين لدعم خطوط الفريق قبل بداية الموسم.

تحديات

وبعد نجاحه في كسب ثقة العيناوية بعد الانطلاقة القوية للفريق في بداية الدوري، يواجه المدرب الأوكراني ريبروف، تحديات عظيمة خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظر منه الجماهير العيناوية تحقيق ما فشل فيه الآخرون خلال المواسم الثلاثة الماضية بالعودة إلى منصات التتويج، حيث ينافس العين على 3 بطولات محلية، ويتعين عليه أيضاً تحقيق إنجاز متميز.

كما على غرار ما فعله المدرب الكرواتي الأسبق زوران ماميتش 2017-2019 والذي قاد الفريق البنفسجي لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ نادي العين بالحصول على ثنائية الدوري والكأس موسم 2017 - 2018، كما يتوجب عليه تأمين مستقبل الفريق بتصعيد لاعبين من فريق الرديف إلى الفريق الأول كما فعل من سبقوه.

رغبة

سيرجي ريبروف، الذي واجه خلال الفترة الأخيرة بعد تعاقده مع العين، ضغوطاً متصلة لتولى تدريب منتخب بلاده أوكرانيا، عبر عن رغبته في الاستمرار مع العين لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره، وأكد أنه يشعر بالارتياح والحماس لخوض تحدي تجربته الجديدة مع أحد أكبر الأندية على مستوى الخليج وآسيا، وأوضح أن النتائج الجيدة التي حققها مع فريقه في الجولات الثلاث الأولى للدوري، سببها الأداء الرجولي والانسجام الكبير للاعبين ورغبتهم في تحقيق الانتصارات، معرباً عن سعادته لما وجده من اهتمام ودعم إداري وجماهيري في قلعة العيناوية، ووعد بتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

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