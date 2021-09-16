مبخوت: انتصار الجزيرة أهم من أهدافي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد علي مبخوت مهاجم الجزيرة أن انتصار فريقه أهم من إحرازه الأهداف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحاول دائماً معانقة الشباك في كل المباريات حتى يساهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق النتائج الإيجابية التي ترضي التطلعات، وأضاف: سواء سجلت أو لم أسجل فلن أتوقف عن المحاولة.

وغاب علي مبخوت هداف الدوري في النسخة الماضية برصيد 25 هدفاً، عن إحراز الأهداف مع فخر أبوظبي في الجولات الثلاث الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، ولكنه قال إنه غير قلق حيال هذا الأمر في ظل النتائج الإيجابية لفريقه الذي حصل على 7 من 9 نقاط وضعته في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وأكد مهاجم الجزيرة تكراره محاولة معانقة الشباك في الجولات المقبلة، مشيراً أيضاً إلى طموح ناديه إلى حصد البطولات، ذاكراً أنهم يعملون دائماً من أجل المنافسة على جميع الألقاب في كل المواسم.

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