«رابطة المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر أغسطس الماضي، بفوز التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب، والبلغاري سيرجي ريبيروف، مدرب العين، بجائزة أفضل مدرب، وعلي خصيف، قائد الجزيرة، بجائزة أفضل حارس مرمى. وجاء فوز الثلاثي في ختام التصويت، الذي استمر على مدار الـ48 ساعة الماضية، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، وسط إقبال كبير من الجماهير.

وجاء فوز لابا كودجو بعدما انطلق بقوة في أغسطس الماضي، وساهم في فوز فريقه في أول مباراتين في ذلك الشهر، بعدما سجل 3 أهداف، وكان له دور بارز مع الفريق، ليتفوق على منافسيه في قائمة المرشحين، ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، البرازيلي جواو بيدرو لاعب الوحدة، بندر الأحبابي لاعب العين، وتولاني سيريرو لاعب الجزيرة.

أما علي خصيف، فنجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين، ليساهم في انطلاقة إيجابية لحامل اللقب الجزيرة، وتفوق على منافسيه في الترشيح؛ عادل الحوسني حارس الشارقة، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي. في حين، تفوق المدرب سيرجي ريبيروف، الذي قاد العين لانطلاقة مثالية، على منافسيه في القائمة مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

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