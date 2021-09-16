الوحدة يصرف النظر عن ليوناردو

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

صرف الوحدة النظر عن التعاقد مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لعدم جاهزيته في الوقت الحالي، وذلك بحسب راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة.

وخضع ليوناردو لاعب الوحدة وشباب الأهلي السابق للتجربة مع العنابي خلال الأسبوع الماضي، ولكن فضل النادي عدم إكمال التعاقد نظراً لصعوبة وصول اللاعب للجاهزية المطلوبة.

وعلم «البيان الرياضي» أن الوحدة يبحث عن بديل آخر للتعاقد معه، سواء في مركز صانع الألعاب أو الجناح، في حالة التوصل إلى اتفاق مع لاعب يشكل إضافة للفريق، أو الاستمرار بالرباعي الأجنبي الحالي حتى نهاية الموسم.

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