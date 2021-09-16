قرعة دوري أبطال آسيا غداً

المصدر: (كوالالمبور ـ وكالات)

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غداً، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي المسابقة، عقب اختتام منافسات دور الـ16، أول من أمس.

وتأهل في منطقة الغرب لربع النهائي، الوحدة الإماراتي وبيرسيبوليس الإيراني، والهلال والنصر السعوديان، وتأهل العنابي، بفوز شاق على الشارقة بركلات الترجيح ٥ ـــــ ٤. وفي منطقة الشرق، تأهل أولسان هيونداي وجيونبوك موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، وناغويا غرامبوس الياباني. واحتاج أولسان هيونداي، حامل اللقب إلى ركلات الترجيح للفوز على كاوازاكي فرونتال الياباني، أما ناغويا غرامبوس، فتخطى دايغو الكوري الجنوبي 4 - 2، وفاز جيونبوك موتورز على باثوم التايلاندي بركلات الترجيح، وتغلب بوهانغ ستيلرز على سيريزو أوساكا ١ - ٠.

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