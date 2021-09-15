السكتيوي: الإمارات عازم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

أكد طارق السكتيوي مدرب الإمارات أن لاعبيه عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، في لقاء الفريقين بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن فريقه رغم النتائج السلبية في الجولات الثلاث الماضية لكنه قدم مستويات ممتازة، وأكد أنه يبشر بالخير وقادر على البقاء في الدوري وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وقال السكتيوي إن مباراة الجمعة ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي يلعب من أجل التتويج باللقب، وأضاف: لكننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة حتى نحقق النتيجة التي ترضي الجماهير وإدارة النادي.

وأثنى مدرب «الصقور» على لاعبيه، وقال إنهم يتعاملون باحترافية كبيرة، ويتميزون بالانضباط، وأضاف: جميع عناصر الفريق يبذلون مجهوداً مقدراً يستحقون أن نشكرهم عليه، رغم الألم الذي يسيطر علينا بسبب نتائجنا السلبية، لكننا سنتمكن أيضاً من تحقيق النتائج الإيجابية في ظل الإصرار والعمل الجيد الذي نقوم به.

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