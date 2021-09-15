غوران: نتعامل بحذر مع العروبة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

وصف الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان مباراة فريقه أمام ضيفه العروبة، مساء الجمعة، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك، بالمهمة للفريقين، مشيراً إلى أن منافسه العروبة لم يظهر بمستوى جيد في أول مباراتين، ولكن اختلف حاله في المباراة الثالثة أمام شباب الأهلي، مؤكداً احترامه الكامل له، والتعامل بكل حذر وجدية، كما أشار لثقته الكبيرة بفريقه بعد المستوى المطمئن، الذي قدمه في المباريات الثلاث.

وقال غوران: إن تحضيرات فريقه تعتبر جيدة من واقع التدريبات اليومية التي انتظم فيها، مشيراً إلى أن الفوز هدف أساسي لعجمان في هذه المباراة، وأنه حرص على معالجة الأخطاء، التي حدثت في المباراة الماضية، وعبر عن رضاه التام لما قدمه عجمان في المباريات الثلاث.

وتحدث عن منافسه العروبة، موضحاً أنه من الفرق الجيدة في خط الدفاع، وفي الناحية الهجومية، وفي التعامل مع المرتدات، وسيكون حريصاً في التعامل معه بشكل متوازن.

وأكد غوران جاهزية جميع اللاعبين للمباراة باستثناء لاعب الطرف الأيسر وليد اليماحي، الذي سوف تتضح جاهزيته في التدريب الأخير مساء الخميس.

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