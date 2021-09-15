ريبروف: مواجهة كلباء لن تكون سهلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يرى المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن المواجهة التي تجمع فريقه بضيفه اتحاد كلباء يوم الجمعة، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، لن تكون سهلة لأن المنافس فريق جيد قياساً على مردوده المتميز الذي قدمه خلال الجولات الثلاث السابقة، وهو يستحق أكثر مما حصل عليه من نقاط.

وقال: طالبت لاعبي فريقي بضرورة إغلاق ملف الانتصارات في الجولات الماضية، والتركيز بقوة في المواجهة المقبلة، وبالنسبة للتحضيرات فقد مضت على النحو المعتاد، ولاحظت أن سقف الطموحات مرتفع لدى الجميع، والرغبة حاضرة في متابعة النتائج القوية، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في درجة الجهوزية المطلوبة بمن فيهم اللاعبون الدوليون الذين كانوا يعانون الإرهاق، بسبب السفر الطويل، وبرغم ذلك شارك بعضهم في المباراة السابقة.

وعلق المدرب الأوكراني على نيله جائزة مدرب الشهر قائلاً: أنا سعيد بالدعم الذي حظيت به من قبل إدارة وجمهور العين، وسأعمل من أجل الفوز بأي لقب مع هذا النادي وهو أمر يسرني جداً.

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