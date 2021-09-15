الجزيرة يؤكد تحسبه للمفاجآت أمام الإمارات

المصدر: متابعة- أحمد عيسى

أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة تحسب فريقه للمفاجآت في مباراته يوم الجمعة أمام ضيفه الإمارات في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ذاكراً أن منافسه قدم مستويات جيدة في الجولات الثلاث السابقة من المنافسة أكدت تميزه رغم خروجه بنتائج سلبية.

وقال كايزر إن المفاجآت واردة في كرة القدم، مستدلاً على تعادل العروبة أمام شباب الأهلي في الجولة السابقة، مؤكداً أن التوقعات كانت تشير إلى فوز شباب الأهلي قياساً بنتائج الفريقين. وأضاف: لذلك يجب أن نتحسب يوم الجمعة وأن نلعب أمام ضيفنا باحترام لتحقيق الفوز عليه وكسب النقاط الثلاث.

وأكد مدرب فخر أبوظبي عدم وجود غيابات وسط لاعبيه، ذاكراً أن كل عناصره جاهزة للقاء، وأن الجميع يتمتع بمعنويات عالية ولديهم إصرار كبير على تحقيق فوز جديد في المنافسة.

وعلق كايزر على غياب مهاجم الفريق علي مبخوت عن معانقة الشباك حتى الآن وكيفية مساعدته لإحراز الأهداف وقال: مبخوت أفضل مهاجم في الإمارات وهو الهداف الأول للمنتخب ومستواه معروف للجميع وإذا غاب عن الأهداف فإنه كان حاضراً في الأداء الجيد وصناعة الفرص ولا أرى أن هنالك مشكلة في عدم إحرازه لهدف حتى الآن، خصوصاً أنه يمكن أن يفعل ذلك في المباريات المقبلة.

وعن رأيه في النسخة الحالية من الدوري وهل اختلفت عن النسخة الماضية، قال كايزر إن الدوري بدأ قوياً في الموسم الحالي ومختلفاً أيضاً، مؤكداً أنه لا ينظر إلى الفرق المنافسة لأن ما يهمه دائماً فريقه فقط، وأضاف: الحقيقة إن فريقي ليس في أفضل حالاته ولكنه يتحسن من مباراة لأخرى وهذا شيء جيد بالنسبة لي.

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