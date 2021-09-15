داسيلفا: كلباء سيواجه أقوى فرق دوري أدنوك

المصدر: كلباء – محمد فضل

قال الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، بأن فريقه سيواجه أقوى فرق الدوري يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، فضلاً عن صدارة العين للدوري حالياً، بعد مرور 3 أسابيع على المسابقة.

ونبه إلى أن رتم فريقه يمضي بشكل تصاعدي، من مباراة لأخرى، لكن ما يقلقه، هو عدم الحصول على نقاط كافية، فضلاً عن عزوف اللاعبين عن إحراز الأهداف، عكس الموسم الماضي، الذي ظهر فيه النمور بشكل مغاير.

وقال المدرب: ذاهبون إلى العين من أجل تحقيق الفوز الأول في الدوري، بالنسبة لفريقه، لافتاً إلى أن التحضيرات كانت جيدة، وأتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا، وأعتقد بأن لكل مباراة ظروفها.

وفي رده على سؤال يتعلق بصيام هداف الفريق ملابا عن التسجيل، أكد داسيلفا قائلاً: ملابا دائماً ما يصنع الفارق، وبصمته واضحة مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، فهو لاعب هداف، وأن تراجع مستواه يرجع لعدة أسباب، منها التحاق اللاعب المتأخر بالفريق خلال فترة الإعداد، بسبب مرضه، وأن غيابه عن التهديف انعكس سلباً على نتائج الفريق، وفي كرة القدم، يمر اللاعب بلحظات قد تؤثر في مستواه، ولدي كل الثقة لعودة النمر التوغولي لمغازلة الشباك.

كما أكد المدرب جاهزية اللاعب الدولي البيروفي كارتاجينا للمباراة.

بدوره، قال المحترف النمساوي روبيرت زولج، إنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم والتجانس مع الفريق، مشيراً إلى أنه متلهف لاستعادة مستواه، الذي كان يميزه مع ناديه السابق «بوخوم الألماني»، وقال اللعب في دوري جديد، ومناخ مختلف، يتطلب وقتاً أطول لدخول اللاعب في أجواء الدوري الإماراتي.

وأشار زولج إلى أنه يطمح في مساعدة الفريق على الانتصارات، وعلى تسجيل الأهداف، ونمتلك رغبة كبيرة في تحقيق الفوز على العين، وذلك من واقع التحضيرات الجيدة في الفترة الأخيرة.

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