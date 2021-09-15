العبيدي: التعادل مع شباب الأهلي أعاد الروح للعروبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، أن مباراة عجمان ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي تحتاج إلى تركيز عال وروح قتالية حاضرة طوال زمن المباراة، مشيراً إلى أن العروبة سيواجه فريقاً منظماً وفي اعتقادي بأن لقاء الجمعة المقبل سيكون أصعب من مباراة شباب الأهلي التي تمكنا فيها من نيل نتيجة التعادل بعد مباراة ماراثونية استمرت لـ 100 دقيقة بالتمام والكمال.

وقال المدرب: «البرتقالي» من الفرق المنظمة ويمتلك لاعبين مهمين ويتمتعون بلياقة ذهنية عالية، لكننا قادرون على تقديم العرض الجيد الذي سيكفل لنا العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الفريق المنافس.

ووجه العبيدي نصائح إلى لاعبي فريقه بضرورة استثمار الفرص ومواصلة الأداء الجيد الذي قدموه أمام شباب الأهلي بعد تحقيق نتيجة التعادل، والتي أعادت الروح العالية للفريق الأخضر.

وتابع: خلال مباراتي الوحدة والنصر، افتقدنا التجانس لكن الفريق بدأ في استعادة البريق عبر الجولة الثالثة، وأتمنى أن يتواصل الأداء بذات «الرتم»، وأن يستفيد الفريق العروبة من الفرص والتي قد لا تتكرر.

بدوره قال لاعب العروبة أحمد إبراهيم، إنهم كلاعبين ينشدون الحصول على العلامة الكاملة من ملعب عجمان، لافتاً إلى أن الجهاز الفني طلب منهم طي صفحة التعادل أمام شباب الأهلي والتفكير في مباراة الجمعة.

وأشار اللاعب إلى أنهم يتمتعون بروح معنوية عالية، وسنواصل بذات الأداء أمام عجمان، داعياً جمهور العروبة إلى تكثيف مؤازرة الفريق.

ونوه إلى أنه سيكون رهن إشارة المدرب ومتى ما أتيحت له فرصة اللعب سيبذل قصارى جهده من أجل استعادة حاسته التهديفية.

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