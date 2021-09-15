"مشاريع الخمسين" شعار الجولة الرابعة من دورينا

المصدر: البيان

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "مشاريع الخمسين"، بمناسبة إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق وثيقة "مبادئ الخمسين"، المشروع الأول ضمن "مشاريع الخمسين"، وهي الوثيقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذه الوثيقة من شأنها أن ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات، خلال دورتها الجديدة؛ في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.

وسيتم استعراض الاحتفاء بـ"مشاريع الخمسين"، عبر شاشات الملاعب الرئيسية، لإبراز أهمية ودور هذه الوثيقة، التي تساهم في رسم مستقبل مشرق خلال الخمسين عاماً القادمة، سيراً على خطى الإنجازات العملاقة، التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الأولى من تأسيسها، وفق رؤية القيادة الرشيدة، التي تسخر إمكانات لا حدود لها، للوصول إلى أهداف وغايات، تخدم أبناء الوطن بالمقام الأول، وتعزز موقع دولتنا في مصاف أبرز الدول على مستوى العالم؛ بالنهضة والتطور في جميع المجالات.

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