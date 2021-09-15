رابطة المحترفين الإماراتية تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس

المصدر: البيان

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر أغسطس الماضي، بفوز التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب، والبلغاري سيرجي ريبيروف، مدرب العين، بجائزة أفضل مدرب، وعلي خصيف، قائد الجزيرة، بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء فوز الثلاثي في ختام التصويت، الذي استمر على مدار الـ 48 ساعة الماضية، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، وسط إقبال كبير من الجماهير.

وجاء فوز لابا كودجو بعدما انطلق بقوة في شهر أغسطس الماضي، وساهم في فوز فريقه في أول مباراتين في ذلك الشهر، حيث سجل 3 أهداف، وكان له دور بارز مع الفريق، ليتفوق على منافسيه في قائمة المرشحين التي تضم ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، والبرازيلي جواو بيدرو لاعب الوحدة، وبندر الأحبابي لاعب العين، وتولاني سيريرو لاعب الجزيرة.

أما علي خصيف، فنجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين، ليساهم في انطلاقة إيجابية لحامل اللقب الجزيرة، وتفوق على منافسيه في الترشيح وهم عادل الحوسني حارس الشارقة، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي.

وتفوق المدرب سيرجي ريبيروف، الذي قاد العين لانطلاقة مثالية، على منافسيه في القائمة التي تشمل مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

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