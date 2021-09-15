نهيان بن مبارك يفتتح مقر «آسيوي الرجبي» في دبي

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، افتتح الاتحاد الآسيوي للعبة المقر الرسمي الجديد للاتحاد في مدينة دبي الرياضية، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحتضن المقر الآسيوي لهذه الرياضة التي ظلت في هونغ كونغ سنوات طويلة.

وشهد الافتتاح قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «القيادة لا تتوانى في دعم أي نشاط يرفع سمعة الإمارات وحينما وقعت اتفاقية لنقل الاتحاد الآسيوي لرياضة الرجبي إلى الإمارات، فهو دليل على الدعم الكبير الذي ستحظى به هذه اللعبة في الدولة ما سيضعها على خريطة النجاح كما نجحت كل الاتحادات سواء التي أسست مراكزها في الإمارات أو التي انتقلت إليها».

وأضاف معاليه إن افتتاح مقر الاتحاد الآسيوي اليوم في دبي هو دليل على ثقة الدول بقدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات ومنها إكسبو 2020، فالنمو المتسارع للدولة خلال فترة وجيزة وقدرتها على التعامل مع جائحة كورنا والتصدي لها بأفضل الوسائل والطرائق أصبح ذلك سجلاً بارزاً في إنجازات الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم إن «دولة الإمارات عودتنا العديد من الإنجازات وسنظل نعمل بجد لملاحقة التطور المتسارع للدولة وحتى نكون سباقين في الإنجازات، وافتتاح المقر الآسيوي للرجبي اليوم إضافة، سنحاول من خلالها استقطاب عدد كبير من محبي هذه اللعبة لممارستها في ظل تنوع الجنسيات داخل الدولة كما سنعمل على زيادة انتشارها في الدولة».

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