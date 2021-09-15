تأجيل «خليجي 25» في اجتماع التنفيذي اليوم

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً مهماً اليوم «عبر تقنية الاتصال المرئي»، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وبحضور حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام، لحسم الكثير من الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة «بطولة خليجي 25» والتي من المفترض أن تنطلق في ديسمبر المقبل بالعراق.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع وضع ترتيبات استضافة العراق للبطولة أو تحويلها لدولة أخرى أو تعديل موعد انطلاقتها في ظل رغبة عدد من الدول في المشاركة بالنسخة الحالية من المونديال الخليجي، حيث إن الوقت ما بين الانتهاء من بطولة كأس العرب في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وانطلاقة خليجي 25 ضئيل للغاية، ومن الصعب إقامة البطولة في ظل إرهاق اللاعبين، لذلك يتوقع أن يتم تأجيل موعد انطلاقة البطولة إلى شهر مايو من العام المقبل وفق المقترح السعودي.

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