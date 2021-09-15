الوحدة إلى ربع نهائي آسيا بـ «الترجيح»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

حسمت ركلات الترجيح الموقعة الآسيوية بين الشارقة والوحدة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بعد أن سيطر التعادل 1-1 على النتيجة في الوقتين الأصلي والإضافي، ونجح الوحدة في الفوز بالنتيجة النهائية 6-5 بعد مباراة ماراثونية امتدت لما بعد الركلات الخمس الأولى ليتأهل الوحدة للدور ربع النهائي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية للوحدة في الناحية الهجومية، وواصل الوحدة هجماته في الشوط الثاني على مرمى الشارقة حتى نجح عمر خريبين في ترجمة إحداها لهدف السبق في الدقيقة 56، ولم تمضِ دقيقتان على تأخر الشارقة، حتى نجح البرازيلي برنارد في تعديل النتيجة «ق 58»، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي لم يتغير فيه شيء على مدار الشوطين، ليتم الحسم بركلات الترجيح التي بدأها الوحدة بإهدار الركلة الأولى من خوسيه بتصدٍ رائع من عادل الحوسني ورد عليه كايو بتسجيل الركلة الأولى للشارقة ثم افتتح فارس جمعة التسجيل للوحدة وأعاد برنارد الشارقة للتقدم بتسجيل الركلة الثانية ثم سجل بيدرو للوحدة من الركلة الثالثة وتقدم الشارقة من جديد عبر محمد عبد الباسط ثم سجل أحمد راشد للوحدة من الركلة الرابعة وعاد الشارقة للتقدم عبر شوكروف ثم سجل محمد برغش للوحدة من الركلة الخامسة قبل أن يهدر مالانغو ركلة الشارقة ليستمر التعادل 4-4 ثم سجل طحنون الزعابي للوحدة قبل أن يتصدى محمد الشامسي لركلة خليل خميس.

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