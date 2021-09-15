«جائزة الإبداع الرياضي» تغلق باب الترشح الليلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يغلق منتصف الليلة باب الترشح لفئات الدورة الحادية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وحثت الجائزة جميع العاملين في القطاع الرياضي الإماراتي والعربي من أفراد وفرق ومؤسسات على الانتهاء من تقديم ملفاتهم في الموعد المحدد الذي تم اختياره كي يتيح الفرصة للأبطال من أصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة 11. ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة عبر البوابة الذكية للجائزة «mbrawards» التي تتيح تقديم الملفات إلكترونياً وبطريقة سهلة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة.

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