حسن إبراهيم: انسحاب رأس الخيمة محزن

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد عيسى)

أبدى حسن إبراهيم مدرب رأس الخيمة السابق وأحد رموز النادي، استياءه من قرار النادي بالانسحاب من دوري الهواة، واصفاً القرار بالمحزن، وأنه يطعن في التاريخ العريق للنادي.

وقال إبراهيم إنه تفاجأ بالقرار ويرى أن مبرر عدم الدعم المالي من قبل اتحاد الكرة الذي استند عليه الدكتور عبد الرحيم شاهين رئيس مجلس الإدارة غير مقنع وليس منطقياً، موضحاً أن قرار العودة للمشاركة كان يفترض أن تصاحبه دراسة جدوى وخطط بديلة لدعم الاتحاد.وأضاف: حتى إذا لم يكن هناك دعم، فإن النادي قادر مادياً على المشاركة لأنه لم يصرف درهماً واحداً طوال العامين الماضيين. وأكد أنه يحترم رئيس مجلس إدارة النادي على المستوى الشخصي ويراه ناجحاً في مجال عمله، معتبراً أن «لا علاقة له بالرياضة، ولم يمارس يوماً كرة القدم»، داعياً إياه إلى الرحيل.

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