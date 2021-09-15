250.000.000 القيمة التسويقية لأجانب «الميركاتو الصيفي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بلغت القيمة التسويقية الإجمالية للاعبين الأجانب الذين تعاقدت معهم أندية دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي حتى الآن، 57.500.000 يورو (حوالي 249.550.000 درهم)، مع بقاء أسابيع قليلة لأي تعاقدات أو تغييرات جديدة قبل إغلاق باب «الميركاتو الصيفي» 6 أكتوبر المقبل.

ويتصدر المشهد حتى الآن في «الميركاتو الصيفي»، نادي الشارقة بصفقتين بلغت قيمتهما 13500000 يورو، إذ تعاقد مع البرازيلي بيرنارد دوارتي، وتبلغ قيمته التسويقية 12 مليون يورو، والكونغولي بن مالانغو، بـ 1.5 مليون يورو.

معادلة

أما الوصل فقد أجرى 4 تعاقدات مع لاعبين أجانب كلهم على سبيل الإعارة لمدة موسم، وبلغ مجموع قيمتهم التسويقية 6400000 يورو، وهم البرازيلي راميرو بينيتي، وقيمته 2.30 مليون يورو، والبرازيلي ويليام بوتكير، وقيمته التسويقية 1.70 مليون يورو، وأدريلسون سيلفا، وقيمته مليون يورو، والأوروغوياني ميشيل اراخو بـ 1.40 مليون يورو.

بينما تعاقد شباب الأهلي، مع لاعبين إيرانيين هما أحمد نور اللهي ومهدي القائدي، وقيمتهما التسويقية 3400000 يورو، والوحدة أجرى صفقتين بقيمة تسويقية 3300000 يورو، بالتعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، بـ3 ملايين يورو، والإسباني خوسيه انخل خورادو، بـ 300 ألف يورو.

وأجرى الجزيرة صفقتين بقيمة تسويقية 5000000 يورو، بالتعاقد مع البرازيلي جواو فيكتور سا، وقيمته 3 ملايين يورو، والمالي عبد الله ديابي، وقيمته 2 مليون يورو، والظفرة أجرى صفقة واحدة بقيمة تسويقية 400 ألف يورو، بالتعاقد مع النيجيري ايموه ايزيكيل. وتعاقد بني ياس، مع لاعبين بقيمة تسويقية 5500000 يورو، وهما الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، 2.8 مليون يورو.

والمهاجم السويدي إسحاق ثيلين 2.7 مليون يورو وبلغت القيمة التسويقية للاعبي العين 7800000 يورو، إذ تعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، وقيمته 1.8 مليون يورو، والتونسي ياسين مرياح تونس 2 مليون يورو حتى 2023، والأرجنتيني كريستيان جوانكا 4 ملايين يورو.

العميد

لم يتعاقد النصر، مع لاعبين أجانب جدد، وأبقى على محترفيه الأربعة، وتعاقد فقط مع لاعبين مقيمين هما محمد مصطفى وعبد الله حليحل، وقيمتهما التسوقية، 450 و200 ألف يورو بالترتيب، فيما بلغت القيمة التسويقية للأجانب الثلاثة الجدد لخورفكان، 2600000 يورو، بالتعاقد مع العراقي أسامة رشيد، 1.2 مليون، والإسبانيين بورخا فالي، 800 ألف، ولويس فيرنانديز 600 ألف.

أما اتحاد كلباء، فبلغت قيمة أجانبه الثلاثة الجدد، 4400000 يورو، وهم البيروفي وايلدر كارتاخينا 1.2 مليون، والمجري رولاند فارغا 700 ألف، والنمساوي روبورت زلاي، 2.5 مليون، وبلغت القيمة التسويقية لأجانب عجمان، 2350000 يورو، وهم السلوفيني ميرال ساماردجيتش 100 ألف، والتونسي فراس بالعربي 750 ألف، والكولومبي يورليز مينا، 500 ألف، والجامبي بوبكر تراولي مليون يورو.

الصاعدان

في حين تساوى الصاعدان العروبة والإمارات، في القيمة التسويقية للاعبيهم الأجانب، وبلغت 1425000 يورو، إذ تعاقد العروبة مع البحريني علي مدن، وقيمته 325 ألفاً، والكاميروني جاك أمور بي، 150 ألفاً، والنيجيري كينغسلاي ايديوه، 750 ألفاً، والفرنسي رضا الرياحي، وقيمته التسويقية 200 ألف.فيما تعاقد فريق الإمارات، مع المغربيين، آدم النفاتي، وقيمته 600 ألف، ووليد الصبار، 500 ألف، والإيفواري جوزيف كنادو، وقيمته 325 ألف يورو.

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