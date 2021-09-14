الوحدة لربع نهائي آسيا بركلات الترجيح

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

حسمت ركلات الترجيح الموقعة الآسيوية بين الشارقة والوحدة في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا بعد أن سيطر التعادل 1-1 على النتيجة في الوقتين الأصلي والإضافي، ونجح الوحدة في الفوز بالنتيجة النهائية 6-5 بعد مباراة ماراثونية امتدت لما بعد الركلات الخمسة الأولى ليتأهل الوحدة للدور ربع النهائي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية للوحدة في الناحية الهجومية حيث قاد أكثر من فرصة على مرمى الحارس عادل الحوسني ولكن لم يكتب لها النجاح عن طريق بيدرو وعمر خريبين فيما اعتمد الشارقة على الحلول الفردية في المرتدات التي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى محمد الشامسي لينتهي الشوط بلا أهداف.

واختلف الوضع في الشوط الثاني الذي واصل فيه الوحدة هجماته على مرمى الشارقة حتى نجح عمر خريبين في ترجمة إحداها لهدف السبق في الدقيقة 56، وكان لهذا الهدف أثره في تقدم الشارقة للأمام والتخلي عن تحفظه الهجومي ولم تمض دقيقتين على تأخره، حتى نجح البرازيلي برنارد في تعديل النتيجة "ق 58".

وساهم الهدفان في رفع حماس الفريقين وتبادلا الهجمات وكاد خريبين أن يعيد الوحدة للتقدم "ق 80" من فرصة ذهبية داخل الست ياردات ولكنها ضاعت أكثر من مرة بعد ارتداد الكرة من القائم والدفاع لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي لم يتغير فيه شيء على مدار الشوطين ليتم الحسم بركلات الترجيح التي بدأها الوحدة بإهدار الركلة الأولى من خوسيه بتصدي رائع من عادل الحوسني ورد عليه كايو بتسجيل الركلة الأولى للشارقة ثم افتتح فارس جمعة التسجيل للوحدة وأعاد برنارد الشارقة للتقدم بتسجيل الركلة الثانية ثم سجل بيدرو للوحدة من الركلة الثالثة.

وتقدم الشارقة من جديد عبر محمد عبد الباسط ثم سجل احمد راشد للوحدة من الركلة الرابعة وعاد الشارقة للتقدم عبر شوكروف ثم سجل محمد برغش للوحدة من الركلة الخامسة قبل أن يهدر مالانغو ركلة الشارقة ليستمر التعادل 4-4 ثم سجل طحنون الزعابي للوحدة قبل أن يتصدى محمد الشامسي لركلة خليل خميس.

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