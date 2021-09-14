النصر يفتقد مينديز للمرة الثانية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يفتقد النصر جهود لاعبه ريان مينديز أمام خورفكان، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين الخميس المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد غيابه عن مواجهة الجزيرة السبت الماضي.

ويغيب مينديز بسبب شعوره بالإرهاق بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الأسبوع الماضي.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر عدم استدعائه لمينديز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام خورفكان لمنحه فترة راحة إضافية.

كما يخسر العميد جهود حارس المرمى أحمد شمبيه الذي يواصل عملية التأهيل والمدافع محمد عايض الذي لم يستكمل جاهزيته البدنية.

ويحتل النصر المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين بـ3 نقاط من 3 جولات حققها فيها فوز وحيد وتلقى خسارتين من عجمان والجزيرة.

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